Зеленський зустрівся з рідними та близькими полонених українців – АП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в будівлі Адміністрації президента в Києві з рідними та близькими полонених українців.

Згідно з повідомленням на сайті АП, Зеленський розповів, що за останні кілька днів він провів зустрічі та наради з уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком та колишніми представниками України у Тристоронній контактній групі, щоб детально розібратися у питанні звільнення українців.

«Нам необхідна консолідована позиція та координація зусиль усіх правозахисників, представників громадських організацій, волонтерів заради повернення наших полонених додому», – сказав Зеленський.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

За даними СБУ станом на січень 2018 року, підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 108 заручників.