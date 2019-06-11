Денісова обговорила з Москальковою звільнення ув’язнених в Росії й Україні

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 11 червня зустрілася з Уповноваженою з прав людини в Росії Тетяною Москальковою в Москві. Як повідомляє Денісова, зустріч стосувалася можливого звільнення громадян України, ув’язнених у Росії, і російських громадян, ув’язнених в Україні.

«Ми обговорили питання можливого звільнення громадян України, які утримуються у пенітенціарних установах на території Російської Федерації, а також громадян РФ, які утримуються в таких установах України. Я зазначила, що президент України Володимир Зеленський має добру волю звільнити всіх», – повідомила Денісова.

За її словами, вона домовилася з російською колегою про створення робочої групи з цього питання, а також про підписання меморандуму про співпрацю «для подальших дій».

Прес-служба Москалькової повідомляє, що російська омбудсменка звернула увагу на «акент від президента (України – ред.) Зеленського» на правозахисну тему».

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року та полонені на Донбасі громадяни.