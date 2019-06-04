Балух пройшов медичне обстеження, результати ще невідомі – єпископ АПЦР

Засудженого російським судом в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха помістили в палату тюремної лікарні міста Торжок, він пройшов медичне обстеження, результати якого наразі невідомі. Про це повідомив кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії єпископ Апостольської православної церкви Росії Григорій Міхнов-Вайтенко, який відвідував Балуха напередодні.

За словами священика, Балух перебуває в лікарняній палаті сам, його переведенню туди після кількох місяців у штрафному ізоляторі колонії Тверської області Росії сприяла уповноважена з прав людини області Надія Єгорова. Єпископ АПЦР підкреслив, що Єговора запропонувала Балуху перевести його до лікарні, і український активіст погодився.

«Виглядає він, треба сказати, в принципі непогано. Але знову ж таки, ми ділимо на обставини. Ясно, що не курорт... Але в будь-якому випадку це перепочинок зараз – тижні два, а то й три, я сподіваюся, він пробуде в (в лікарні – ред.), це вже непогано. Тому що без вікон, без світла в ШИЗО, в якому він майже три місяці був... А тут , загалом, доволі велика палата, з високою стелею, з вікнами на зелень. Тут йому принаймні краще. Настрій в нього бадьорий. Він не здався і здаватися не планує», – розповів єпископ Апостольської православної церкви Росії.

Він висловив надію на те, що уповноважена з прав людини у Тверській області продовжить стежити на станом Володимира Балуха.

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«У мене є надія, ми наче вийшли на робочий контакт з уповноваженою, яка допомагає. Сподіваюся, що ми його збережемо, і що можна – постараємось робити», – додав Григорій Міхнов-Вайтенко.

Про те, що Балуха перевели до тюремної лікарні, Крим.Реалії дізналися 30 травня в апараті уповноваженої з прав людини Тверської області.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що Росія продовжує блокувати спроби українського консула відвідати Балуха в ШІЗО. Термін утримання в ШИЗО йому подовжили до 31 травня.

Підконтрольний Кремлю суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 4 років і 11 місяців колонії та штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ. ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні. Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.