Порошенко призначив стипендії Сенцову, Балуху, Семені і Сущенку

Президент Петро Порошенко призначив стипендії імені Левка Лук’яненка чотирьом українцям, які утримуються з полтичних мотивів у Росії та анексованому нею Криму.

За даними сайту глави держави, відповідний указ він підписав 17 травня, але оприлюднили це рішення сьогодні.

«Відповідно до указу, державні стипендії імені Левка Лук’яненка призначено на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Володимиру Балуху, Миколі Семені, Олегу Сенцову, Роману Сущенку. Також призначені стипендії строком на один рік Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу», – мовиться у повідомленні.

Між тим, за підрахунками активістів ініціативи #SaveOlegSentsov, в Росії наразі утримують 98 українських політв’язнів, на окупованій частині Донбасу – понад 120 полонених військових та цивільних.

Дивіться також: Заручники війни

Крім того, у російському СІЗО в Москві перебувають 24 українські моряки, захоплені росіянами в Азовському морі наприкінці минулого року.