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17 травня 2019, Київ 17:22
Новини | Політика

Сестра Сенцова отримала громадянство України

Наталія Каплан

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Сестра українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан, якого засуджено в Росії, отримала громадянство України. Про це вона повідомила у своєму Facebook.

Раніше Каплан була громадянкою Росії.

/**/ /**/ /**/ Наталія Каплан, сестра Олега Сенцова, Київ, серпень 2018
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Справа Сенцова і Кольченка

Кримського режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Олег Сенцов відбуває покарання в місті Лабитнангі, на півночі Росії. Олександр Кольченко перебуває в колонії міста Копейськ, на Уралі.

Після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях, Сенцов «письмово погодився на прийом їжі». Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування». Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням. 25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів. Петицію на сайті Білого дому із закликом врятувати засудженого в Росії Олега Сенцова підписали понад 100 тисяч людей.

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