Українському консулу не дозволили зустрітися з Балухом у російській колонії – омбудсмен

Уповноважена Верховної з прав людини Людмила Денісова повідомила, що адміністрація Тверської колонії в Росії, де утримується український активіст Володимир Балух, не дозволила українському консулу з ним зустрітися.

«У МЗС мені повідомили, що український консул проводив зустріч з керівником колонії, де утримують Володимира. Представника посольства ознайомили із матеріалами перевірки «УМВС Росії» у Керчі, на підставі якої Балух, начебто, визнаний громадянином РФ. При цьому «російський паспорт» Балуха не було надано, бо він так і не оформлювався. Консул також звертався до керівництва колонії, щоб йому дали змогу зустрітися з Балухом, проте у цьому було відмовлено», – написала Денісова на сторінці у Facebook.

За словами омбудсмена, посольство України в Росії відправило ноту на адресу МЗС Росії з викладенням фактів порушення прав громадянина України Володимира Балуха з метою отримання відповідних роз’яснень та забезпечення його зустрічі з дипломатичним представником України.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що Росія продовжує блокувати спроби українського консула відвідати Балуха в ШІЗО. Йому продовжили термін утримання там до 31 травня.

7 травня адвокат Ольга Дінзе відвідала кримського активіста у колонії. За її словами, в ШІЗО він їсть тільки хліб і п’є воду, стан здоров’я Балуха «помітно погіршився». Адвокат Балуха висловлювала думку, що адміністрація колонії систематично поміщає її підзахисного в ШІЗО для того, щоб виключити умовно-дострокове звільнення кримчанина.

Підконтрольний Кремлю суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 4 років і 11 місяців колонії та штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ. ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні. Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.