Балух «відстоює свою свободу» – правозахисники пояснили, чому активіста помістили в ШІЗО

Правозахисники пояснили, чому українському активісту Володимиру Балуху продовжують термін перебування в штрафному ізоляторі (ШІЗО) колонії № 4 міста Торжок у Тверській області Росії.

Як повідомляє Кримська правозахисна група, Балух відмовляється носити тюремну робу і не хоче приймати їжу, яку готують в місцях позбавлення волі.

«Засуджений у Криму за українську позицію Володимир Балух заперечує свою провину і не визнає рішення російського суду про позбавлення його волі. На знак протесту проти дій окупантів, активіст відмовляється приймати їжу, яку готують у місцях позбавлення волі. Він їсть тільки те, що передають родичі, або голодує. Українець також відмовляється носити тюремну робу. Це його форма протесту проти дій російських окупантів. Володимир Балух таким чином відстоює свою свободу», – кажуть правозахисники.

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Раніше повідомлялося, що Балуху продовжили термін утримання в ШІЗО до 31 травня.

7 травня адвокат Ольга Дінзе відвідала кримського активіста. За її словами, в ШІЗО він їсть тільки хліб і п’є воду, стан здоров’я Балуха «помітно погіршився».

Адвокат Балуха висловлювала думку, що адміністрація колонії систематично поміщає її підзахисного в ШІЗО для того, щоб виключити умовно-дострокове звільнення кримчанина.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що Росія продовжує блокувати спроби українського консула відвідати Балуха в ШІЗО.

Підконтрольний Кремлю суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 4 років і 11 місяців колонії та штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ. ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні. Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.