«Головне зараз – щоб Україна вистояла»: Балух написав нового листа з російської колонії

Засуджений в анексованому Криму український активіст Володимир Балух написав нового листа з російської колонії в місті Торжок.

Лист, датований 10 квітня, прийшов українській активістці, жительці латвійського міста Єлгава Тетяні Лазде.

«У світлі подій, що відбуваються зі мною останнім часом, немає підстав сподіватися, що мою мрію побувати в країнах Балтії судилося збутися, але за запрошення щиро дякую! Головне зараз – щоб Україна вистояла, а значить перемогла», – написав Балух.

У листі Балух також подякував усім небайдужим людям, які його підтримують.

8 квітня сестра Балуха Надія намагалася передати продукти харчування та речі своєму братові в колонію, але у колонії відмовили, аргументувавши тим, що «п’ятниця – неприйомний день».

Суд засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні. Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.