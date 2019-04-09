Утримуваного в російській колонії Балуха розмістили у штрафізоляторі – правозахисники

Засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха розмістили в штрафний ізолятор колонії №4 російського міста Торжок. Як повідомляє «Кримська правозахисна група», там він перебуває із 4 квітня, а залишиться – до 19 квітня.

Правозахисника кажуть, що отримали відповідну інформацію від сестри Балуха Надії, у якої російські співробітники пенітенціарної служби відмовилися прийняти посилку для Володимира Балуха.

«Посилку з продуктами і речами у неї знову відмовилися прийняти, аргументувавши тим, що поки утримуваний перебуває в ШІЗО, посилки і побачення йому не передбачені. У штрафному ізоляторі затриманих тримають в жорстких умовах – на хлібі і воді», – йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

8 квітня сестра Балуха Надія намагалася передати продукти харчування та речі своєму братові в колонію, але у колонії відмовили, аргументувавши тим, що «п’ятниця – неприйомний день».

Суд засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні. Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.