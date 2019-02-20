Росія порушує Женевську конвенцію – правозахисники про етапування Балуха

Етапування засудженого в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха в російську колонію порушує ст. 49 IV Женевської конвенції і закони самої Росії, повідомляє Кримська правозахисна група.

За інформацією правозахисників, згідно зі статтею 73 Кримінально-виконавчого кодексу Росії, засуджені до позбавлення волі відбувають покарання у виправних установах e межах території, на якій вони проживали або були засуджені.

«Володимир Балух своєї згоди на переведення до Росії не давав. Стан здоров'я дозволяє йому відбувати покарання в Криму, а особиста безпека навпаки, під час етапування в Росію, піддається ще більшій загрозі, ніж на території півострова. Етапування Балуха в Росію порушує також ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта», – повідомляє сайт правозахисників.

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова напередодні повідомила, що етапування засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха в російську колонію триватиме близько місяця.

Про те, що Балуха етапували до Краснодара, раніше повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

13 лютого Кримська правозахисна група повідомила, що Володимира Балуха етапували з керченської колонії в СІЗО Сімферополя. 18 лютого правозахисники повідомили, що його звідти вивезли.

За кілька тижнів до цього підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протеступроти несправедливого ув’язнення.

Суд засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.