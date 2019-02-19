Етапування Балуха триватиме близько місяця – Москалькова

Етапування засудженого в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха до російської колонії триватиме близько місяця, заявила 19 лютого уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.

«Відповідно до російського законодавства, кінцеве місце відбування покарання не повідомляється родичам і адвокату до моменту фактичного прибуття в нього ув’язненого. Зазвичай на таку дорогу, до того місця, куди він відправлений, відбувати покарання, йде від двох тижнів до одного місяця. Як тільки Володимир Балух опиниться в місці, де відбуватиме покарання, про це негайно буде повідомлено його адвокату і рідним», – вказано на сайті російського омбудсмена.

Українського активіста Володимира Балуха з СІЗО Сімферополя етапували до Краснодара в сусідній Росії голодним і без речей, повідомляє Кримська правозахисна група.

«Кримській правозахисній групі стало відомо, що Балуха доставили до Краснодара. Як довго він буде там перебувати, поки невідомо. З СІЗО Сімферополя для етапування його забрали голодним і без речей. Причини етапування поки йому не назвали», – мовиться у повідомленні.

Про те, що Балуха етапували до Краснодара, раніше повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

13 лютого Кримська правозахисна група повідомила, що Володимира Балуха етапували з керченської колонії в СІЗО Сімферополя. 18 лютого правозахисники повідомили, що його звідти вивезли.

За кілька тижнів до цього підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протеступроти несправедливого ув’язнення.

Суд засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.