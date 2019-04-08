У російській колонії не прийняли посилку для Балуха – правозахисники

Сестра засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, Надія, не змогла передати продукти харчування та речі братові в колонію міста Торжок Тверської області Росії, де він зараз перебуває. Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

«Відмова адміністрація колонії аргументована тим, що «понеділок – не прийомний день». Завтра сестра знову відправиться в колонію, щоб передати Володимиру необхідну йому посилку», – мовиться у повідомленні.

За інформацією правозахисників, співробітники колонії підтвердили Надії, що Балух перебуває в цій колонії «на карантині». В адміністрації також сказали, що поки українця не розподілять в загін, побачення з ним неможливі.

Суд засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні. Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.