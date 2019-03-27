Балух перебуває в карцері в СІЗО російської Твері – журналістка

Український активіст Володимир Балух перебуває в карцері в слідчому ізоляторі російської Твері, повідомила журналістка Вікторія Івлева у Facebook.

За її словами, до СІЗО прийшов активіст Артем Важенков.

«Артем намагався передати для Балуха передачу, яку не прийняли, а Артему повідомили, що Балух Володимир Григорович перебуває в карцері і передача йому не передбачена», – написала Івлева.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні. Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

Суд засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.