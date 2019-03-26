Український активіст Балух перебуває в ізоляторі російської Твері – адвокат

Український активіст Володимир Балух зараз перебуває в Слідчому ізоляторі № 1 в російській Твері, повідомив «Кримській правозахисній групі» кримський адвокат Тарас Омельченко.

За інформацією захисника, Балух досі не розподілений в колонію. На думку адвокатів і правозахисників, активіста відправлять до виправної колонії №4 міста Торжок.

13 березня російська журналістка і громадська активіста Вікторія Івлєва повідомила, що етапований з анексованого Криму засуджений український активіст Володимир Балух «знайшовся» в російському Ярославлі.

28 лютого адвокат Балуха Ольга Дінзе повідомила, що, за її інформацією, українського активіста етапують в одну з колоній загального режиму Тверської області Росії. Однак вона не знає, до якої саме колонії перевели Балуха. Також адвокат повідомила, що колонії Тверській області відомі випадками суворого поводження з ув'язненими.

Публічних коментарів ФСВП Росії з приводу умов і місця майбутнього утримання Балуха немає.

Кримська правозахисна група повідомляла, що Балуха з СІЗО Сімферополя етапували до Краснодара в Росії «голодним і без речей».

За кілька тижнів до цього підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні. Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

Суд засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.