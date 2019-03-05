Рідні й адвокати Балуха понад півмісяця не знають його точного місця перебування

Родичам і адвокатам засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха більше ніж півмісяця не повідомляють, де він точно перебуває, повідомила цивільна дружина Балуха Наталія Кримській правозахисній групі.

«Ми переживаємо за Володю, він без теплих речей, адже у мене напередодні етапу не прийняли в СІЗО Сімферополя передачу з продуктами і речами. У нього проблеми зі шлунком, організм ослаблений тривалим голодуванням. Що він там їсть і чи їсть взагалі – я не знаю», – цитує Наталію Балух Кримська правозахисна група.

28 лютого адвокат Балуха Ольга Дінзе повідомила, що, за її інформацією, українського активіста етапують в одну з колоній загального режиму в Тверській області Росії. Однак вона не знає, в яку саме колонію перевели Балуха. Також адвокат повідомила, що колонії Тверської області відомі випадками жорстокого поводження з ув’язненими.

Публічних коментарів ФСВП Росії з приводу умов і місця майбутнього тримання Балуха немає.

Кримська правозахисна група повідомляла, що Балуха з СІЗО Сімферополя етапували у російський Краснодар «голодним і без речей».

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова стверджує, що етапування Балуха в російську колонію триватиме близько місяця.

За кілька тижнів до цього підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

Суд засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.