Балуха етапують до колонії, де застосовують насильство до в’язнів – адвокат

У колоніях загального режиму в Тверській області Росії, куди етапують українського активіста Володимира Балуха, застосовують насильство до ув’язнених. Про це 28 лютого проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла адвокат Балуха Ольга Дінзе.

«За моєю інформацією, Балуха етапують у колонію загального режиму в Тверській області. Я можу тільки припустити, в яку колонію. Цю інформацію не уточнили. Можливо, це колонія номер 6 загального режиму. У Твері досить жорсткі колонії, які знаходяться під адміністрацією і, відповідно, там часті випадки застосування насильства до ув’язнених. Він свій термін буде досиджувати в не дуже хороших умовах», – сказала Дінзе.

За її словами, адвокатам так і не вдалося з’ясувати причину етапування Балуха.

«Причина етапу нам не відома, і ми зможемо дізнатися інформацію від Балуха, коли він прибуде. Або інформація може бути побудована на припущеннях: керченська колонія просто хотіла позбутися незручного «в'язня» і відповідно перевела його в іншу колонію», – вважає адвокат.

Публічних коментарів Федеральної служби виконання покарань Росії з приводу умов майбутнього змісту Балуха немає.

Про етапування Балуха зі слідчого ізолятора в російському Краснодарі правозахисникам стало відомо 21 лютого. Вони також наголосили, що етапування Володимира Балуха в Росію порушує статтю Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення мешканців окупованих територій на територію країни-окупанта.

13 лютого Кримська правозахисна група повідомила, що Володимира Балуха етапували з керченської колонії в СІЗО Сімферополя. Пізніше правозахисники повідомили, що Балуха знову перевели – вже у Краснодар в сусідній Росії голодним і без речей. Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова стверджувала, що етапування Балуха в російську колонію триватиме близько місяця.

За кілька тижнів до цього підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протеступроти несправедливого ув’язнення.

Суд засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.