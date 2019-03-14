Івлєва: етапованого з Керчі Балуха «знайшли» в Ярославлі

Російська журналістка і громадський активіст Вікторія Івлєва повідомила, що етапований з анексованого Криму засуджений український активіст Володимир Балух «знайшовся» в російському Ярославлі.

«Загублений Володимир Балух, якого раптово висмикнули без теплого одягу з колонії в Керчі, знайшовся завдяки зусиллям великої кількості людей у різних містах Росії. Знайшовся він сьогодні вночі в Ярославлі. До цього Балух був у Воронежі, але там його виявити не вдалося, а ще до цього – в Краснодарі. Сьогодні о 16:30 його вивезли з Ярославля, ймовірно, до Твері», – написала Івлєва 13 березня у Facebook.

Активістка подякувала всім, хто «шукав і таки знайшов Балуха».

До цього родичам і адвокатам Балуха понад 2 тижні не повідомляли, де він точно перебуває.

Офіційних коментарів з Росії з приводу умов і місця майбутнього утримання Володимира Балуха немає.

28 лютого адвокат Балуха Ольга Дінзе повідомляла, що активіста етапують в одну з колоній Тверської області Росії. Кримська правозахисна група писала, що Балуха з СІЗО Сімферополя етапували до Краснодара.

За кілька тижнів до цього підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні. Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

Суд засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.