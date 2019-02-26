Адвокат підтверджує етапування українського активіста Балуха в колонію у Твері

Засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха етапують в одну з колоній російської Твері, повідомила Кримській правозахисній групі адвокат Ольга Дінзе.

«Вона (адвокат – ред.), перебуваючи в Сімферополі, з’ясувала, що кримчанина везуть в одну з тверських колоній», – йдеться в повідомленні на сторінці правозахисників у Facebook.

Раніше про те, що Балуха можуть етапувати в колонію Тверській області Росії повідомляв і адвокат Микола Полозов.

Про етапування Балуха зі слідчого ізолятора в російському Краснодарі правозахисникам стало відомо 21 лютого. Вони також наголосили, що етапування Володимира Балуха в Росію порушує статтю Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення мешканців окупованих територій на територію країни-окупанта.

13 лютого Кримська правозахисна група повідомила, що Володимира Балуха етапували з керченської колонії в СІЗО Сімферополя. Пізніше правозахисники повідомили, що Балуха знову перевели – вже у Краснодар в сусідній Росії голодним і без речей. Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова стверджувала, що етапування Балуха в російську колонію триватиме близько місяця.

За кілька тижнів до цього підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протеступроти несправедливого ув’язнення.

Суд засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.