Балуха можуть етапувати до колонії у Тверській області – адвокат

Українського політв’язня Володимира Балуха можуть етапувати до колонії у Тверській області Росії. Про це в коментарі «Прямому» заявив адвокат Микола Полозов.

«Наразі він знаходиться в республіці Адигея, у місті Армавір і найближчим часом, є інформація, його планують етапувати в одну з колоній Тверської області. При цьому, колонія «красная», де адміністрація використовує так званий «актив» серед ув’язнених, щоб ті залякували решту ув’язнених», – розповів Полозов.

Він вважає, що російська влада не пробачила Балуху український прапор, який він підняв над своїм будинком.

Полозов підкреслив, що вивезення Балуха з території Кримського півострова до Росії є незаконним.

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Про етапування Балуха зі слідчого ізолятора в російському Краснодарі правозахисникам стало відомо 21 лютого. Вони також наголосили, що етапування Володимира Балуха в Росію порушує статтю 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення мешканців окупованих територій на територію країни-окупанта.

13 лютого Кримська правозахисна група повідомляла, що Володимира Балуха етапували з колонії в Керчі до СІЗО в Сімферополі; пізніше повідомили, що Балуха знову перевели – вже у Краснодар у сусідній Росії, голодним і без речей. Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова стверджувала, що етапування Балуха для відбування покарання в неназвану російську колонію триватиме близько місяця.

За кілька тижнів до цього підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

Суд засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч 100 гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

Федеральна служба безпеки Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району в окупованому Росією Криму. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Російська влада на півострові висунула Балухові обвинувачення у зберіганні боєприпасів, його засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і до штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (нині це понад 4100 гривень).

Згодом проти Балуха порушили ще одну справу – через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це тюремник напав на нього. Через цю справу термін покарання йому збільшили.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Володимира Балуха політичним в’язнем.