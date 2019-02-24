Володимира Балуха етапували до Армавіра на півдні Росії – правозахисники

Засудженого в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха, якого раніше вивезли з півострова в сусідню Росію, етапували наразі до слідчого ізолятора в місті Армавірі Краснодарського краю на півдні європейської частини Росії, повідомила Кримська правозахисна група.

При цьому правозахисники наголосили, що кримчанин досі не має з собою теплих речей, бо напередодні етапування з Сімферополя в його дружини Наталі Балух не прийняли посилку з теплими речами і фруктами.

«Куди саме везуть Балуха, ні родичам, ні адвокатам не повідомили. Причини його переведення з керченської колонії на територію Росії також досі не відомі», – повідомили правозахисники.

Кримська правозахисна група нагадала, що такі дії влади Росії щодо Володимира Балуха «порушують не тільки міжнародне право, а й закони самої Росії».

Про етапування Балуха зі слідчого ізолятора в російському Краснодарі правозахисникам стало відомо 21 лютого. Вони також наголосили, що етапування Володимира Балуха в Росію порушує статтю 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення мешканців окупованих територій на територію країни-окупанта.

13 лютого Кримська правозахисна група повідомляла, що Володимира Балуха етапували з колонії в Керчі до СІЗО в Сімферополі; пізніше повідомили, що Балуха знову перевели – вже у Краснодар у сусідній Росії, голодним і без речей. Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова стверджувала, що етапування Балуха для відбування покарання в неназвану російську колонію триватиме близько місяця.

За кілька тижнів до цього підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

Суд засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч 100 гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

Федеральна служба безпеки Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району в окупованому Росією Криму. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Російська влада на півострові висунула Балухові обвинувачення у зберіганні боєприпасів, його засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і до штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (нині це понад 4100 гривень).

Згодом проти Балуха порушили ще одну справу – через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це тюремник напав на нього. Через цю справу термін покарання йому збільшили.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Володимира Балуха політичним в’язнем.