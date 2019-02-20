Балуха переводять до російського Краснодара – омбудсмен

Засудженого в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха переводять до колонії в російському Краснодарі, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Отримала інформацію щодо переведення політв’язня Володимира Балуха для подальшого відбування покарання до міста Краснодар РФ. Вже надіслала звернення раднику-посланнику тимчасовому повіреному України у справах України в РФ Василю Покотилу. Висловила прохання перевірити умови тримання Балуха, забезпечення його медичною і консульсько-правовою допомогою. Чекаю на відповідь», – написала Денісова у Facebook 20 лютого.

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова напередодні повідомила, що етапування засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха в російську колонію триватиме близько місяця.

Про те, що Балуха етапували до Краснодара, раніше повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

13 лютого Кримська правозахисна група повідомила, що Володимира Балуха етапували з керченської колонії в СІЗО Сімферополя. 18 лютого правозахисники повідомили, що його звідти вивезли.

За кілька тижнів до цього підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

Суд засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.