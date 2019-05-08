Стан здоров’я Балуха в штрафному ізоляторі «помітно погіршився» – адвокат

Стан здоров’я українського активіста з анексованого Криму Володимира Балуха, який перебуває у штрафному ізоляторі виправної колонії № 4 міста Торжок у Тверській області Росії, «помітно погіршився», повідомляє Кримська правозахисна група із посиланням на адвоката Ольгу Дінзе.

Захисниця 7 травня відвідала активіста в колонії.

«У ШІЗО він, як і раніше, їсть тільки хліб і п’є воду. Його стан здоров’я, за словами адвоката, помітно погіршився. В очі відразу впадають сильні набряки ніг, що, швидше за все, свідчить про хворобу нирок», – йдеться в повідомленні.

За інформацією правозахисників, українець має вийти з ШІЗО 19 травня. Про це повідомила адміністрація колонії.

Також стало відомо, що 7 травня представника консульства України в Росії не допустили до Володимира Балуха. Причиною відмови співробітники колонії назвали те, що, за інформацією ФСВП, Балух є громадянином Росії. Ніякої інформації, що б підтверджувала це, надано не було.

Підконтрольний Кремлю суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 4 років і 11 місяців колонії та штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ. ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні. Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.