Балух повідомив, що йому на 15 діб продовжили перебування в штрафному ізоляторі

Засудженому анексованому Криму українському активісту Володимиру Балух, якого утримують в російській колонії в Торжку Тверської області, продовжили на 15 діб перебування в штрафному ізоляторі. Як повідомив Балух у листі української активістці з Латвії Тетяні Лазде, датованому 4 травня, нині він перебуває в одиночній камері ШІЗО.

«Тут завжди холодно, я постійно мерзну, навіть вночі, загорнувшись з головою у покривало, я постійно прокидаюся від холоду», – йдеться у листі, який активістка оприлюднила сьогодні на сторінці у Facebook.

У своєму листі українець також повідомив, що не зможе одягнути вишиванку 16 травня (День вишиванки – ред.), оскільки, за його словами, її у нього вкрали в керченській колоні.

Підконтрольний Кремлю суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 4 років і 11 місяців колонії та штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ. ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні. Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.