Суд у Криму збільшив час перебування Балуха в колонії – правозахисники

Президія підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму розглянула касаційне подання російської прокуратури, в якому представник відомства просив скасувати апеляційну постанову цього суду щодо українського активіста Володимира Балуха в частині зарахування в термін позбавлення волі часу перебування під домашнім арештом. Суд постановив не зараховувати час, проведений Балухом у СІЗО, як день за півтора, повідомляє Кримська правозахисна група.

Правозахисники зазначили, що російська прокуратура просила перерахувати Балуху термін, і для цього передати кримінальну справу на новий апеляційний розгляд із новим складом суду.

«Суддя Любов Дяченко, за словами адвоката, оголосила абсолютно несподіване і таке, що суперечить російському законодавству, рішення. Вона схвалила рішення про погіршення становища активіста, а саме, постановила не зараховувати час, проведений ним у СІЗО, як день за півтора... Суддя вирішила вважати цей термін як день за день, тим самим продовжуючи час перебування в колонії. Більш того, суддя схвалила це рішення, навіть не відправляючи справу в апеляцію, як того просив прокурор», – йдеться в повідомленні.

У кримській правозахисній групі нагадали, що частина 3 ст. 72 Кримінального кодексу Росії свідчить, що час тримання особи під вартою зараховується в термін позбавлення волі з розрахунку один день за півтора дні відбування покарання у виправній колонії загального режиму.

«Володимир Балух брав участь у засіданні суду через відеозв'язок. Виглядав, за словами захисника, дуже виснаженим, і, звісно, був вкрай обурений таким рішенням судді. Остаточне мотивування такого рішення буде зрозумілим тоді, коли адвокат отримає на руки судове рішення», – зазначили правозахисники.

Керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник назвала це рішення суду незаконним.

Крим.Реалії намагаються отримати коментар адвоката Володимира Балуха з приводу рішення російського Верховного суду Криму.

Засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха 4 квітня помістили в штрафний ізолятор колонії № 4 російського Торжка.

8 квітня сестра Балуха Надія намагалася передати продукти харчування та речі своєму братові в колонію, але у колонії відмовили, аргументувавши тим, що «п’ятниця – неприйомний день».

Суд засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії та штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні. Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.