Балуха тримають у штрафному ізоляторі, щоб унеможливити дострокове звільнення – адвокат

Адміністрація російської колонії в Тверській області, в якій утримують українського активіста Володимира Балуха, систематично поміщає в’язня до штрафного ізолятора, щоб виключити умовно-дострокове звільнення кримчанина. Про це адвокат Балуха Ольга Дінзе заявила 13 травня в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Думаю, що його будуть продовжувати там тримати принаймні до 19 травня. У характеристиці напишуть, що він злісний порушник, і умовно-дострокове звільнення йому не рекомендовано», – вказала адвокат.

За попередньою інформацією Дінзе, Балух міг би претендувати на умовно-дострокове звільнення в липні 2019 року.

Адвокат зазначила, що самопочуття українця «дуже погане і емоційно, і фізично». Балух написав заяву адміністрації колонії, щоб до нього для попереднього огляду допустили цивільного лікаря, на цьому ж наполягає захист.

Минулого тижня Кримська правозахисна група із посиланням на адвоката Ольгу Дінзе повідомляла, що стан здоров’я українського активіста з анексованого Криму Володимира Балуха, який перебуває у штрафному ізоляторі виправної колонії № 4 міста Торжок у Тверській області Росії, «помітно погіршився»

«У ШІЗО він, як і раніше, їсть тільки хліб і п’є воду… В очі відразу впадають сильні набряки ніг, що, швидше за все, свідчить про хворобу нирок», – йдеться в повідомленні.

Підконтрольний Кремлю суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 4 років і 11 місяців колонії та штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ. ФСБ Росії затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.

Друга кримінальна справа пов’язана з нібито нападом на керівника ізолятора тимчасового тримання.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні. Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.