Під російським консульством в Одесі вимагали звільнити Сенцова

В Одесі активісти зібралися під російським генеральним консульством на підтримку політв’язня Олега Сенцова. Рівно п’ять років тому його заарештували в анексованому Криму .

В акції взяли участь близько півтора десятка активістів – як члени громадських організацій, так і пересічні одесити. Голова організації «Якісне Суспільство» Тодор Пановський наклеїв наліпки з закликом звільнити Сенцова на паркані консульства. Активісти також заспівали гімн та запалили фаєри жовтого та блакитного кольорів.

«Ми намагаємось в будь-яку дату просувати наш український формат замість їхнього, радянського та імперського», – заявив він.

В серпні 2014 український кінорежисер Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму, а заарештований разом із ним Олександр Кольченко – 10 років. Суд в Ростові-на-Дону визнав їх винними у підготовці терактів. Самі українці відкидають усі обвинувачення. На підтримку Сенцова неодноразово робили заяви не тільки українські політики, активісти і митці, але і європейські, американські та російські режисери та актори.

Акції на підтримку політв’язня відбулися сьогодні також в Києві поблизу російського посольства.