Активісти обійшли 14 посольств заради українських політв'язнів у Росії – фоторепортаж

У Києві 10 травня провели ходу, приурочену 5-й річниці арешту Олега Сенцова. Активісти пройшлися до посольств 14 країн-членів Ради Європи. Основний посил організаторів ходи – сприяти звільненню ув’язнених українців у Росії та на окупованих нею українських територіях. Крім того, не допустити повернення права голосу Росії у ПАРЄ. Акцію провели напередодні засідання Комітету міністрів Ради Європи в Гельсінкі, що пройде 16-17 травня. Організаторами акції виступили: Українська академія лідерства, Pen Ukriane та Центр громадянських свобод. Активісти передали звернення послам. У посольствах листи прийняли.

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