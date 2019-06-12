Крим: проти Гульсум Алієвої відкрили провадження попри збіг терміну притягнення до відповідальності – адвокат

Підконтрольна Росії Кримська «прокуратура» відкрила адміністративне провадження за статтею 20.3.1 Кодексу про адміністративні правопорушення Російської Федерації за допис у соціальній мереж Facebook кримськотатарської активістки, доньки фігуранта ялтинської «Хізб ут-Тахрір» Гульсум Алієвої попри те, що терміни притягнення її до адміністративної відповідальності збігли. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Алієвої Олексій Ладін.

«12 червня (прокурор – ред.) ознайомив нас із постановою про порушення адміністративного провадженя та вручив його копію. Я пояснив йому, що терміни притягнення до адмінвідповідальності збігли і єдине вірне, законне рішення – це припинення провадження по адмінсправі. Тим не менш попередньо посадова особа прокуратури повідомила мені, що справу будуть спрямовувати до суду», – розповів Ладін.

У зв’язку з цим адвокат, за його словами, направив до підконтрольної Москві прокуратури клопотання про припинення адміністративного провадження.

«Вони зобов’язані відповісти на ці клопотання. Сподіваюся, прокуратура ухвалить законне рішення і ні в який суд ми не підемо», – зазначив Ладін.

Кримськотатарську активістку, дочку фігуранта ялтинського «справи Хізб ут-Тахрір» Гульсум Алієву відпустили з відділення поліції в окупованому Армянську.

Перед тим її затримали на адмінкордоні російські силовики за звинуваченням в «порушенні ненависті або ворожнечі» (стаття 20.3.1 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії) за пост у Facebook.

В червні 2018 року російські силовики проводили обшук у будинку фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Мусліма Алієва. Згодом стало відомо, що на його старшу доньку Гульсум склали протокол. Її звинувачували за статтею 282 Кримінального кодексу Росії – розпалення міжнаціональної ворожнечі – за допис у Facebook. У січні 2019 року Слідчий відділ по Алушті припинив кримінальне провадження щодо Алієвої.

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Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».