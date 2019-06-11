Кримськотатарську активістку Алієву відпустили з відділення поліції в Армянську – адвокат

Кримськотатарську активістку, дочку фігуранта ялтинського «справи Хізб ут-Тахрір» Гульсум Алієву відпустили з відділення поліції в окупованому Армянську (Крим).

Раніше її затримали на адмінкордоні російські силовики за звинуваченням в «порушенні ненависті або ворожнечі» (стаття 20.3.1 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії) за пост у Facebook.

«Підстав для її доставлення до відділу поліції, як і для розшуку, – не було. Це дрібна капость оперативного співробітника ФСБ Олександра Компанійцева, який, наперед знаючи, що кримінальну справу стосовно Гульсум закрито, ставить її у розшук», – розповів у коментарі кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Олексій Ладин.

Зараз Алієва в супроводі адвоката прямує додому.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».