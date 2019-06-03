Крим: кримські татари зібрали гроші на оплату штрафів Зудієвої і Салієвої

Кримські татари з усього анексованого півострова зібрали кошти на оплату штрафів, призначених рішенням підконтрольного Кремлю Київського районного суду Сімферополя активістці, правозахисниці Лутфіє Задієвій та координаторці «Кримського дитинства», дружині фігуранта бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Муміне Салієвій. Про це самі громадські діячки розповіли кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Суми для сплати штрафів традиційно зібрали дрібними грошима – монетами по 10 російських рублів.

Активістки зазначили, що, попри заплановане оскарження присуджених штрафів, люди пожертвували вже значно більше за необхідні три тисячі рублів.

«Вердикт щойно винесений, і я навіть близько не умала про те, що треба сплачувати штраф. У нас попереду ще апеляція і тяганина. Але наш народ не тільки дбайливий, а ще й зі стратегічним поглядом на те, що потрібно вирішити проблему людини. Дії силових структур зачепили людей. Вони приходять у гості не лише з квітами, а й мішечками 10-рублевих монет», – розповідає Муміне Салієва.

Зібрані гроші жінки мають намір передати на потреби дітей заарештованих кримчан.​

Російські силовики 30 травня затримали двох кримськотатарських активісток: правозахисницю і громадянську журналістку Лутфіє Зудієву, а також дружину фігуранта Бахчисарайського «справи «Хізб ут-Тахрір», координаторку ініціативи «Кримське дитинство» Муміне Салієву.

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Пізніше їх відпустили, відкривши адміністративні справи.

Кримські і російські силові відомства ситуацію наразі не коментували.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін напередодні звернувся до світової спільноти із засудженням дій російських силовиків, які затримали двох кримськотатарських активісток. Прокуратура АРК розслідує це затримання як незаконне позбавлення волі.