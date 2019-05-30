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30 Травень 2019, Київ 15:00
Новини | Політика

У Криму російські силовики затримали кримськотатарську активістку – адвокат

Лутфіє Зудієва

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У Джанкої, що в анексованому Росією Криму, російські силовики затримали кримськотатарську активістку Лутфіє Зудієву. Як передає проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на кримського адвоката Еміля Курбедінова, активістку затримали співробітники російського Центру з протидії екстремізму. Їй інкримінують «демонстрацію забороненої символіки», що передбачає адміністративний арешт.

Курбедінов повідомив, що російські силовики везуть Зудієву до Сімферополя. Як повідомив чоловік активістки Сейтасан Зудієв, її затримали на ринку. Чоловік каже, що силовики були одягнені у цивільне і заблокували авто, в якому була Лутфіє Зудієва, зажадавши, щоб та проїхала з ними до відділку.

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Публічних коментарів російських силових відомств щодо затримання немає.

Після анексії фактична російська влада практикує у Криму масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, діячів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу, а також кримських мусульман.

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