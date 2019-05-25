«Мені треба вийти, я тут просто помру» – активіст Бекіров адвокату

Стан здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, стабільно тяжкий. Про це в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Бекірова Іслям Веліляєв на засіданні громадського об’єднання «Кримська солідарність».

«Йому дуже погано. Я бачив його вчора: лице набрякле, постійна задишка, бронхи забиті. Каже, що зовсім не відчуває пальців ноги. Його підсадили на інсулін і вливають величезну кількість, посилаючись на протокол лікування. Хоча до затримання він підтримував цукор в крові за допомогою таблеток. З кожним місяцем дозу тільки збільшують, підшлункова залоза вже не витримує. І це, крім величезних проблем із серцем», – розповів Веліляєв.

За словами адвоката, 14 травня йому повинні були зробити спірографію в лікарні Семашка. Це процедура дозволить оцінити ефективність лікування. Однак лікарі зволікають, оскільки, на думку адвоката, не хочуть підтверджувати неспроможність методу лікування.

«Я не знаю, як людина може так довго триматися. Його сили закінчуються. Едем-ага сказав мені: «Іслям, зроби що-небудь, мені треба вийти, інакше я просто помру», – сказав адвокат.

Раніше в травні кримськотатарського активіста Едема Бекірова вивезли на обстеження в клінічну лікарню імені Семашка в Сімферополі.

26 квітня підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту Бекірова на продовження терміну утримання в СІЗО. Едем Бекіров залишиться під арештом до 12 червня.​

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму для відвідин матері та родичів. Підконтрольний кремлю суд звинуватив його у «зберіганні і передачі вибухових речовин та боєприпасів». Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.