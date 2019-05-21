Стан тяжкохворого Бекірова стрімко погіршується – омбудсмен

Стан тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова стрімко погіршується. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

«Я неодноразово зверталася до Уповноваженого з прав людини в РФ з проханням невідкладно вжити заходів щодо госпіталізації та лікування кримського татарина. Усунувшись від особистого втручання, (російський омбудсмен – ред.) Тетяна Москалькова доручила так званому «уповноваженому з прав людини» в окупованому Криму Людмилі Лубіній перевірити стан здоров’я ув’язненого. Та, нібито, відвідавши Бекірова у СІЗО-1 в Сімферополі, спростувала інформацію про погіршення стану його здоров’я», – розповіла Денісова.

Вона зазначила, що Бекірова 14 травня відправили до лікарні на обстеження до кардіолога та ендокринолога. Лікарі назвали його стан задовільним, але порадили збільшити кількість одиниць інсуліну. «Це свідчить про те, що у Едема прогресує цукровий діабет», – додала Денісова.

«Крім того, Бекіров скаржиться на постійний біль у серці через гіпертонію, що призводить до задишки. Велика кількість інсуліну призвела до збільшення підшлункової залози. Це спричиняє нестерпний біль. Також він потерпає від сильного головного болю та набряклості тіла. А ліва нога взагалі атрофується через малорухливість», – розповіла омбудсмен.

Вона знову закликала Москалькову невідкладно вжити заходів для забезпечення прав Бекірова. «Тільки надання йому кваліфікованої медичної допомоги в умовах стаціонарного лікування може запобігти фатальним наслідкам для здоров’я», – наголосила Денісова.

26 квітня підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту Бекірова на продовження терміну тримання в СІЗО. Едем Бекіров залишиться під арештом до 12 червня.​