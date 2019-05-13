Суд у Росії подовжив арешт громадянському журналісту з Криму Ремзі Бекірову

Суддя Ленінського районного суду російського Ростова-на-Дону Володимир Барін 13 травня подовжив на три місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою фігуранту другої сімферопольської «справи хізб ут-Тахрір», громадянському журналісту з анексованого Криму Ремзі Бекірову. Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили активісти, які були присутні на судовому засіданні.

Бекіров залишиться в слідчому ізоляторі Ростова-на-Дону до 15 серпня.

Як заявила сторона звинувачення, слідство має «достатні та обґрунтовані підозри», що, опинившись на волі та побоюючись покарання, Бекіров нібито може втекти від попереднього слідства та суду, погрожувати свідкам, знищити докази у справі. Також, стверджують у прокуратурі, «відіграючи активну роль в організації хізб ут-Тахрір, може продовжувати займатися протиправною діяльністю, що зазіхає на суспільну безпеку».

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Адвокат Бекірова Едем Семедляєв просив суд відмовити в клопотанні звинувачення, оскільки Бекіров – громадянин України та політв’язень. Також він клопотав про домашній арешт за місцем проживання свого підзахисного у кримському селищі Строганівка. Бекіров заявив, що сприймає своє утримання в ізоляторі Ростова-на-Дону як «депортацію».

З Криму до Ростова-на-Дону приїхали близько 20 людей, аби підтримати Бекірова та інших фігурантів цієї справи: громадського захисника Різу Ізетова, волонтера та активіста Руслана Сулейманова, волонтера Шабана Умерова, стосовно яких також мають пройти слухання 13 травня. До залу пустили 12 слухачів. Також на засіданні був присутні український консул Сергій Вдовиченко.

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27 березня в анексованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 людей, включно з тими, хто прийшов підтримати кримських татар, у чиїх домівках влаштували обшуки. Тих, що знімали обшуки, зарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня ж заарештували затриманих за підозрою у буцімто причетності до забороненої на території Росії і в анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

29 березня заарештованих в Криму 23-х кримськотатарських активістів, в тому числі Ремзі Бекірова, вивезли до Росії.

У квітні представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності».

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ Росії заявиви, що заклики представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дезіра звільнити заарештованих активістів та журналістів викликають «нерозуміння».