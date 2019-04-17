В ОБСЄ засудили переслідування в Криму активістів «Кримської солідарності»

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму та закликав до їх негайного звільнення з російського СІЗО.

Як повідомляє прес-служба ОБСЄ, після повідомлень про арешт кількох громадських журналістів у Криму представник ОБСЄ зі свободи слова Дезір засудив погіршення ситуації зі свободою висловлення думки і безпеки журналістів, яке триває на анексованому півострові.

«Практика придушення критичних голосів у Криму неприпустима. Я закликаю відповідальних за арешти поважати роль всіх працівників ЗМІ та звільнити постраждалих журналістів. Вони повинні мати можливість виконувати свою роботу без надмірного втручання чи страху перед насильством», – йдеться в заяві Дезіра.

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В ОБСЄ зазначили, що в Криму після обшуків 27 березня заарештували громадських журналістів Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Ремзі Бекіров.

Крім того, Дезір висловив стурбованість з приводу арешту кримськотатарського блогера Нарімана Мемедемінова, який триває з березня 2018 року. Мемедемінова звинувачують в «публічному заклику до терористичної діяльності».

27 березня в анексованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 людей, включно з тими, хто прийшов підтримати кримських татар, у чиїх домівках влаштували обшуки. Тих, що знімали обшуки, зарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня ж заарештували затриманих за підозрою у буцімто причетності до забороненої на території Росії і в анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

29 березня заарештованих в Криму 23-х кримськотатарських активістів вивезли до Росії.