Прокуратура АРК застерігає іноземців від незаконного в’їзду до Криму на форум у Ялті

Напередодні відкриття організованого російською владою в окупованому Криму «Ялтинського економічного форуму» прокуратура АРК застерегла іноземців від незаконного в’їзду в анексований Росією Крим через закриті Києвом пункти пропуску.

У відомстві оприлюднили нагадування про правила в’їзду до Криму для іноземців та осіб без громадянства.

«Іноземні громадяни мають право в’їзду і виїзду на територію півострова через контрольні пункти, розташовані на материковій частині України, попередньо отримавши на це дозвіл від державних органів ... За порушення зазначеного порядку особи можуть бути притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності», – мовиться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного відвідування іноземними громадськими структурами і державними діячами Криму і їх участі в організованому російською владою Криму в 2017 і 2018 роках економічному форумі в Ялті.

«Здійснення ними під час такого візиту окремих видів публічної діяльності розглядається як сприяння політиці Росії щодо легітимізації тимчасової окупації АР Крим і завдає шкоди національним інтересам України як суверенної, незалежної держави», – наголосили в прокуратурі АРК.

Організований російською владою в окупованому Криму «Ялтинський економічний форум» пройде з 18 по 20 квітня.

Міністерство закордонних справ України постійно закликає іноземців та осіб без громадянства в’їжджати в анексований Росією Крим виключно відповідно до законів України і нормами міжнародного права.

МЗС України раніше заявляло, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних.

Україна, а також провідні країни світу та міжнародні організації, вважають окупацію й анексію Росією Криму незаконними і не визнають призначених Кремлем очільників на півострові. Через анексію Криму країни Заходу запровадили проти Росії економічні санкції. Кремль окупацію заперечує і називає анексію півострова «відновленням історичної справедливості».