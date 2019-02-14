Асад і Ле Пен приїдуть до Криму – «оргкомітет Ялтинського форуму»

На так званий «Ялтинський економічний форум», який в кінці квітня планує провести підконтрольна Росії влада Криму, приїде президент Сирії Башар Асад і французький політик, лідер партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен. Про це 14 лютого заявив співголова фонду «Ялтинський міжнародний економічний форум» Андрій Назаров.

Як повідомляє близьке до влади Криму видання «Кримінформ», Ле Пен і Асад нібито підтвердили участь у форумі.

«Сергій Валерійович Аксьонов зробив йому (Асаду – ред.) пропозицію, коли ми там (в Сирії – ред.) були, і отримали підтвердження про його візит», – цитує Назарова «Кримінформ».

За словами Назарова, організатори планують, що на форум в Ялті прибуде понад три тисячі учасників більш ніж з 100 країн світу. Очікуються представники близько 30 африканських країн.

Прес-служби Асада і Ле Пен поки не коментували заяву Назарова про можливий приїзд до Криму. Проект Радіо Свобода Крим.Реалії звернулися за коментарем до посольств Сирії в Україні та Франції в Україні.

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17 січня депутат російської Держдуми від Севастополя Дмитро Бєлік, який в складі російської делегації відвідав Сирію, повідомив, що Асад заявив, що хотів би приїхати до Криму.

19 грудня минулого року російські ЗМІ повідомили про нібито запланований візит до анексованого Криму лідера партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен.

Міністерство закордонних справ України постійно закликає іноземців та осіб без громадянства в’їжджати в анексований Росією Крим виключно відповідно до законів України і нормами міжнародного права.

МЗС України раніше заявляло, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних.

Україна, а також провідні країни світу та міжнародні організації, вважають окупацію й анексію Росією Криму незаконними і не визнають призначених Кремлем очільників на півострові. Через анексію Криму країни Заходу запровадили проти Росії економічні санкції. Кремль окупацію заперечує і називає анексію півострова «відновленням історичної справедливості».