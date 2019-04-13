«Посла» звинуватили в сутенерстві: у Франції заарештований засновник «представництва ДНР»

(Рубрика «Точка зору»)

Суд французького міста Екс-ан-Прованс ухвалив рішення про тимчасовий арешт так званого «керівника представництва ДНР» Юбера Файяра. Але з політичною діяльністю Файяра, який раніше був активістом партії Марін Ле Пен «Національний фронт», а зараз є членом ще більш одіозної партії «Вставай, Франціє!» це ніяк не пов’язано. Політику пред’явлені звинувачення у сутенерстві. Він, звичайно ж, заперечує свою провину. У медіа натякають, що ці «послуги» Файяр надавав українським громадянкам – просто кажучи, його фейкове представництво, яке у вересні минулого року суд все того ж Екс-ан-Провансу відмовився закривати, було нічим іншим, як будинком терпимості. Ви здивовані? Я не дуже. Яка «народна республіка», такі і «посольства».

Файяр був одним із найбільш розкручених у російських і французьких медіа захисників «народних республік» і окупованого Криму. Разом із групою французьких маргінальних політиків він був на окупованому Донбасі. Арешт завадив йому відвідати Ялтинський міжнародний економічний форум, який окупаційна влада проводить у Криму. Класична біографія справжнього друга Росії, шанувальника Володимира Путіна.

І тільки зараз французька газета Le Mond помітила, що ще 2007 року Файяр створив і зареєстрував у Марселі агентство знайомств «Любов Росії». При цьому зареєстрована ця організація з очевидним профілем діяльності була за тією ж адресою, за якою потім відкрилося «представництво ДНР»!

Тобто це не «посол» став сутенером, а сутенер – «послом». А «представництво» «народної республіки» просто допомогло мосьє Файяру розширити географію своїх послуг – він тепер міг надавати «любов» не тільки з Росії, але і з України – тобто з її окупованої частини. І чим далі просунулися б окупаційні війська – тим більше ставав би ареал зацікавленості «посла». Тепер ясно, чому в такому захваті був Файяр після відвідування окупованого Донбасу? Ви думали, що це було захоплення політика, нехай і прихильника ультраправих поглядів? А це була радість сутенера, якого запросили на невільничий ринок!

Дивно, наскільки російське керівництво є нерозбірливим у зв’язках, ніби пройшло школу Файяра! У радянських лідерів теж були «підопічні» у західних країнах, але тоді йшлося про переконаних комуністів із політичними біографіями, учасників страйків і повстань, але ж не сутенерів! А сьогодні бути відкритим прихильником Кремля – і тим більше «народних республік» так непрестижно, що доводиться погоджуватися з чим завгодно і з ким завгодно. Навіть з послугами сутенера і з будинком терпимості замість «представництва».

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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