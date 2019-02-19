Асад не збирається до окупованого Криму – посол Сирії в Росії

Президент Сирії Башар Асад «навряд чи зможе взяти участь» у Ялтинському економічному форумі, який у квітні 2019 року організовує російська влада окупованого Криму. Таку заяву 19 лютого зробив посол Сирії в Москві Ріяд Хаддад, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Раніше в лютому співголова фонду «Ялтинський міжнародний економічний форум» Андрій Назаров заявив, що на цей захід приїде президент Сирії Башар Асад і французький політик, лідер партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен.

Прес-служба Ле Пен поки не коментувала заяву Назарова.

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17 січня депутат російської Держдуми від Севастополя Дмитро Бєлік, який в складі російської делегації відвідав Сирію, повідомив, що Асад заявив, що хотів би приїхати до Криму.

19 грудня минулого року російські ЗМІ повідомили про нібито запланований візит до анексованого Криму лідера партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен.

Міністерство закордонних справ України постійно закликає іноземців та осіб без громадянства в’їжджати в анексований Росією Крим виключно відповідно до законів України і нормами міжнародного права.

МЗС України раніше заявляло, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних.

Україна, а також провідні країни світу та міжнародні організації, вважають окупацію й анексію Росією Криму незаконними і не визнають призначених Кремлем очільників на півострові. Через анексію Криму країни Заходу запровадили проти Росії економічні санкції. Кремль окупацію заперечує і називає анексію півострова «відновленням історичної справедливості».