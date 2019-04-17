Джемілєв, Тополя та Портников обговорять майбутнє Криму в «Мистецькому Арсеналі»

24 квітня, до п’ятої річниці створення Крим.Реалії, «Мистецький Арсенал», «Кримський Дім» і Радіо Свобода проведуть публічну дискусію «Українське суспільство і Крим – бачення майбутнього».

Спікери – лідер кримськотатарського народу, народний депутат України, уповноважений Президента України з прав кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв; український співак, поет і композитор, лідер групи «Антитіла» Тарас Тополя; український журналіст, публіцист, письменник, оглядач Крим.Реалії Віталій Портников.

Модератор – кримський журналіст, редактор Радіо Крим.Реалії Олександр Янковський.

Ведуча – продюсер і автор Радіо Крим.Реалії Катерина Некреча.

Початок заходу заплановано на 17:00.

Крим.Реалії – кримський проект української служби Радіо Свобода – стартував у березні 2014 року, одразу після окупації і під час анексії Російською Федерацією Криму.

Кримська команда Радіо Свобода випускає три інформаційних сайти: російською, українською та кримськотатарською мовами, готує дві щотижневі телевізійні програми з унікальним кримським контентом – «Крим.Реалії» на загальнонаціональному каналі новин «24» і на міжнародному телеканалі «Настоящее время».

У вересні 2015 року кримська команда спільно з Українським Радіо запустила Радіо Крим.Реалії, яке транслює свої програми на середніх хвилях на більшу частину території Криму, південний схід України й передгірні райони Північного Кавказу Росії, а з вересня 2017 року – цілодобовий канал Радіо Крим.Реалії на частоті 105,9 FM.