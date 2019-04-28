Вірогідність «цукрової коми» в кримськотатарського активіста Бекірова зростає щодня – Супрун

Вірогідність «цукрової коми» в кримськотатарського активіста Едема Бекірова зростає щодня, заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Twitter із посиланням на його родичів.

«Важко хворий український політв’язень Едем Бекіров більше ніж тиждень не отримує медикаментів. Він незаконно утримується Росією у СІЗО Сімферополя. За словами родичів Едема, вірогідність «цукрової коми» зростає щодня», – написала Супрун.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова раніше направила звернення до російської колеги Тетяни Москалькової про стан здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова. У нього виникла алергічна реакція через ін’єкцію інсуліну, призначеного йому після медичного обстеження.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму для відвідин матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Адвокат Олексій Ладін повідомив, що активіста підозрюють у «зберіганні і передачі вибухових речовин і боєприпасів». Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.