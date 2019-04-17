Політв’язня Джеппарова утримують в СІЗО з хворими на СНІД та туберкульоз – адвокат

Політв’язня Арсена Джеппарова утримують у ростовському СІЗО в одній камері з хворими на СНІД і туберкульоз. У зв’язку з цим в генпрокуратуру РФ направлено скаргу і заяву на ім’я російського омбудсмена Тетяни Москалькової, повідомив адвокат Айдер Азаматов.

Він зазначив, що Джеппаров «в даний час утримується в СІЗО-1 міста Ростов-на-Дону в нелюдських умовах і з громадянами, які за словами самого Арсена, мають захворювання ВІЛ, СНІД».

«Будемо сподіватися, що наші зусилля будуть ефективними і порушені права Арсена будуть відновлені хоча б в СІЗО, і його переведуть в камеру з нормальними умовами утримання», – написав адвокат.

Обвинувачені у «справі Хізб ут-Тахрір». Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Російський військовий суд розглядав ялтинську «справу Хізб ут-Тахрір» на виїзних засіданнях в Сімферополі, після чого заарештованих кримчан етапували у російський Ростов-на-Дону.

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів справи.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список об’єднань, названих «терористичними». Цю заборону в Росії поширили і на анексований Крим.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє вводити на окупованій території законодавство держави, яка окупує.