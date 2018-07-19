Український в’язень Емір-Усеїн Куку припинив голодування в російській тюрмі

Фігурант ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїн Куку оголосив про припинення голодування, яке тримав від кінця червня. Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк.

«У відповідь на прохання дружини Мер’єм Емір-Усеїн припинив голодування. За інформацією голови Громадської спостережної комісії по Ростовській області Леоніда Петрашиса, 18 липня Куку написав заяву про припинення голодування і почав процес відновлення: приймає поживні суміші і проходить медичні процедури», – написав Наумлюк у Facebook.

Інших підтверджень цієї інформації наразі немає.

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10 липня Еміра-Усеїна Куку вивезли з СІЗО російського Ростова-на-Дону у невідомому напрямку. Співробітники СІЗО відмовилися повідомляти адвокату Сергію Локтєву місцезнаходження його підзахисного. Пізніше стало відомо, що Куку вивозили на огляд у медустанову.

Фігурант ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїн Куку 26 червня оголосив голодування. За словами адвоката Едема Семедляєва, станом на 11 липня Куку схуд на 9 кілограмів.

Наприкінці травня Північнокавказький окружний військовий суд на три місяці продовжив термін утримання під вартою шістьом фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».

Обвинувачені у цій справі, серед яких Емір-Усеїн Куку, були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до організації «Хізб ут-Тахрір».

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Після захоплення Криму Москва намагається насаджувати цю внутрішньоросійську заборону і на цій окупованій частині території України, хоча в Україні організація діє легально.