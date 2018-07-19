В анексованому Криму силовики обшукують будинок фігуранта справи «Хізб ут-Тахрір»

19 липня в анексованому Росією Криму російські силовики проводять обшук в будинку фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Мусліма Алієва. За інформацією об’єднання «Кримська солідарність», на його старшу дочку Гульсум Алієву складено протокол за статтею «розпалювання міжнаціональної ворожнечі».

Обшуки відбуваються в селі Верхня Кутузовка. Активісти повідомляють, що у всієї родини вилучили телефони і техніку.

Як повідомила проектові Радіо Свобода Крим.Реалії юрист Ліля Гемеджі, постанова про обшук виписана суддею Алуштинського міського суду анексованого Криму.

Обвинувачені у справі «Хізб ут-Тахрір» Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Російський військовий суд розглядав ялтинську «справу Хізб ут-Тахрір» на виїзних засіданнях в Сімферополі, після чого заарештованих кримчан етапували в Ростов-на-Дону.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

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Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Після захоплення Криму Москва намагається насаджувати цю внутрішньоросійську заборону і на цій окупованій частині території України, хоча в Україні організація діє легально.