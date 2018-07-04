«Його підштовхнуло беззаконня»: Емір-Усеїн Куку тиждень голодує

Тиждень тому в СІЗО російського Ростова-на-Дону оголосив голодування член Кримської контактної групи з прав людини з Ялти Емір-Усеїн Куку. ФСБ Росії звинувачує його в участі в організації «Хізб-ут-Тахрір», визнаній у Росії терористичною. Емір-Усеїн провину заперечує. Що зараз відбувається з арештантом ‒ невідомо, адвокат не може відвідати його через зайнятість, а співробітники ізолятора не звітують про стан кримчанина.

Емір-Усеїн Куку оголосив про голодування в свій день народження ‒ 26 червня. У цей день йому виповнилося 42 роки. Про те, що він відмовився від вживання їжі, повідомила його дружина Мер'єм.

«Для мене ця новина стала шоком і великою несподіванкою! Він дуже терпляча людина! Але це упереджене та беззаконне переслідування, звинувачення в тероризмі підштовхнуло його на цей крок. Це протест проти сфабрикованих справ щодо нього та інших несправедливо заарештованих політичних в'язнів», ‒ написала дружина арештанта на своїй сторінці в Facebook.

​Які саме вимоги висунув Емір-Усеїн, Мер'єм не знає. Її чоловік не зміг повідомити про це, від співробітників СІЗО такої інформації домогтися неможливо, а адвокат планує побувати у свого довірителя тільки 10 червня. Раніше приїхати до Емір-Усеїна ніхто з його захисників не може через велику завантаженість роботою.

Історія переслідувань

До арешту Куку був учасником Кримської контактної групи з прав людини. Це організація, яка діяла на півострові в 2015-2016 роках, на її базі було створене об'єднання «Кримська солідарність». У контактній групі Емір-Усеїн займався Алуштою та Ялтою. Правозахисною діяльністю Куку займався як волонтер, паралельно працював спеціалістом центру інформаційного та матеріально-технічного забезпечення мерії Ялти.

Куку проживав у селищі Місхор разом з дружиною та двома малолітніми дітьми. Проблеми з російськими силовиками в Емір-Усеїна виникали ще до арешту. У квітні 2015 року його сильно побили співробітники ФСБ і провели в його будинку обшук, приводом для якого стала нібито екстремістська публікація в соцмережах.

Правозахисник подав до прокуратури скаргу на дії оперативників, які завдали йому тілесних ушкоджень, але йому відмовили в порушенні кримінальної справи проти кривдників. Навіть більше, проти самого Куку почали перевірку щодо застосування насильства відносно представника влади. Наприкінці листопада 2015 року слідчий ФСБ викликав Емір-Усеїна на допит з приводу його публікацій в Facebook. А через два місяці силовики знову прийшли до нього додому з обшуком, забрали його, і відтоді Куку більше додому не повертався.

Це сталося 11 лютого 2016 року. В той день у різних районах півострова відбулася серія обшуків у будинках кримських татар і мусульман інших національностей. На допит за їхніми підсумками були вивезені 14 осіб, з них 10 осіб відпустили, інших заарештували. Під вартою окрім Куку опинилися торговець Вадим Сірук, а також Муслім Алієв і Енвер Бекіров, які останні кілька років працювали будівельниками.

Через два місяці після їхнього арешту були затримані ще два фігуранти справи ‒ 26-річні жителі південнобережного села Краснокам'янка Рефат Алімов та Арсен Джеппаров. Всім шістьом висунули звинувачення в участі в «Хізб ут-Тахрір». Ця організація легально діє в більшості країн світу, включно з Україною, але в Росії з 2003 року внесена до списку терористичних.

При цьому «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті й відкидають терористичні методи досягнення цілей, а також стверджують, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. За останні три роки ФСБ оголосила про ліквідацію 5 осередків організації в Криму: двох у Бахчисараї та по одному в Сімферополі, Севастополі та Ялті. Останній раз це сталося 12 жовтня. Всього на півострові під арештом перебувають 25 кримчан, переважно, кримських татар, яким висунуті підозри в членстві в «Хізб ут-Тахрір».

Це звичайні розмови про політику на кухні, які не стосуються тероризму

«Ялтинській шістці» висунуті звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу Росії: ч. 2 ст. 205.5 ‒ організація діяльності терористичної організації та участь в діяльності такої організації, і 278 ‒ насильницьке захоплення влади. Санкція обох статей передбачає до 20 років позбавлення волі.

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Судовий процес стартував у лютому 2018 року. Він проходить у Північно-Кавказькому військовому окружному суді Росії, розташованому в Ростові-на-Дону. Попередньо всі фігуранти справи були перевезені в СІЗО, розташоване в цьому місті. Засідання відбуваються в середньому раз на два тижні. Вже були допитані свідки звинувачення, наразі суд розпочав розгляд лінгвістичної експертизи. Вона являє собою аналіз бесід між фігурантами справи, які були записані за допомогою прослуховування.

Слідчі наполягають, що записані зустрічі є конспіративними зборами «Хізб-ут-Тахрір». Захист стверджує, що це звичайні розмови про політику на кухні, які не мають відношення до тероризму.

«Відмовляти не буду»

Емір-Усеїн Куку ‒ не перший кримчанин, обвинувачений в участі в «Хізб-ут-Тахрір», який оголосив голодування. У 2017 році до такого заходу двічі вдавався Руслан Зейтуллаєв, засуджений до 12 років позбавлення волі.

Наразі триває голодування українського режисера з Криму Олега Сенцова, який оголосив його 14 травня. Також відмовляється від їжі український активіст з Роздольненського району Криму Володимир Балух, засуджений за зберігання боєприпасів. Він оголосив голодування ще 19 березня, але деякий час пив киселі та їв сухарі.

Мер'єм турбується про чоловіка, але не збирається його відмовляти

Дружина Куку Мер'єм сказала кореспонденту Крим.Реалії, що турбується про чоловіка, але не збирається його відмовляти.

«Звичайно ж, мені дуже тривожно. Тому що перед очима всі, хто голодує. Сенцова ми не бачимо, але є фотографії Балуха, Руслана Зейтуллаєва. Не знаю, як це все позначиться на Емірові. Але відмовляти його я не буду, тому що я поважаю його рішення. Він людина, яка не ухвалює рішень спонтанних, на емоціях. Це все обдумано, я шанобливо ставлюся до цього рішення. Відмовляти не буду, але попрошу його вживати все, що можна під час голодування. Щоб він просто не впав, і це не завдало непоправної шкоди здоров'ю», ‒ сказав його дружина.

Дізнатися, в якому стані Емір-Усеїн Куку перебуває зараз, не є можливим. Сам він не може зв'язатися з родичами або адвокатом дистанційно, а адміністрація СІЗО нічого не повідомляє про арештанта.

Адміністрація СІЗО нічого не повідомляє про арештанта

«Мій колега, адвокат Локтєв поїде до нього, і все стане відомо. Ми тут же інформацію про це зробимо публічною. Мені невідомі інші способи, за допомогою яких можна щось дізнатися. Наскільки я знаю, його тримають окремо в СІЗО», ‒ сказав кореспонденту Крим.Реалії другий адвокат Емір-Усеїна Олексій Ладін.

Чергове засідання у справі Емір-Усеїна Куку та інших членів «ялтинської шістки» заплановане на 11 липня.