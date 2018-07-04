Статистика на межі фантастики: скільки туристів насправді відпочиває в окупованому Криму

2018 року півострів відвідає близько мільйона відпочивальників із материкової України, вважає глава комітету з санаторно-курортного комплексу і туризму підконтрольного Росії парламенту Криму Олексій Черняк. Зокрема, він заявив, що «з боку України спостерігаються багатогодинні черги, і пов'язані вони з різким збільшенням громадян України, які хочуть відпочити в Криму».

Чи дійсно жителі материкової України почали частіше приїжджати до Криму на відпочинок? Чи зросла загальна кількість туристів після запуску автосполучення Керченським мостом? І з якими показниками готелі півострова завершили перший літній місяць 2018 роки? На ці та інші запитання відповідають гості та експерти Радіо Крим.Реалії.

Спікер Держприкордонслужби України Олег Слободян спростовує прогнози й оцінки російських чиновників.

Говорити, що українці їдуть із материка відпочивати до окупованого Криму, немає ніяких підстав

– Це на межі фантастики. Цифри говорять про інше: з року в рік ми спостерігаємо стабільне зниження пасажиропотоку, в тому числі й у літній сезон. Тільки що ми підрахували цифри з перетину адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом, і в червні кількість таких перетинів на 6 відсотків менше, ніж у червні 2017 року. Тенденція до зниження зберігається, і говорити, що українці їдуть із материка відпочивати до окупованого Криму, немає ніяких підстав. Адмінкордон перетинають переважно жителі Херсонської області та жителі півострова, а громадян України з інших регіонів ми там не спостерігаємо. За рік у нас приблизно 3 мільйони перетинів адмінкордону, і це переважно люди, які живуть у прилеглих районах і змушені їздити з гуманітарними цілями.

Голова громадської організації «Курортний Крим», творець сайту kurortexpert.com Олександр Бурдонов ставить під сумнів твердження Олексія Черняка про те, що на півострові цього року нібито вже відпочили півтора мільйона туристів.

Методика підрахунку туристів за пасажиропотоком недостатньо досконала, а іншими користуватися вони не можуть або не хочуть

– Вони самі визнають, що методика підрахунку туристів за пасажиропотоком недостатньо досконала, а іншими користуватися вони не можуть або не хочуть. Насправді кількість туристів рахується досить нескладно: серед тих, хто в'їжджає, методом опитування прямо на кордоні виводиться відсоток туристів. За такою методикою в нас виходили інші цифри – нижчі. Якщо моніторити за цією методикою хоча б раз на тиждень, то якусь картинку в динаміці можна отримати більш достовірну. Щодо цін на відпочинок у Криму, то багато готелів заявляли, що з минулого року розцінки не міняли, залишили ті ж. За нашими багаторічними опитуваннями, турист залишає на півострові – це з урахуванням дітей у таборах, дорослих VIP-відпочивальників – десь на рівні 500 доларів, тобто 30 тисяч рублів. У Туреччині ж порахували, що туристи з Росії залишають у них близько 1000 доларів. При цьому пакетний відпочинок у них дешевший, ніж у Криму.

Директор українського «Центру розвитку туризму» Володимир Царук звертає увагу на більш репрезентативний метод обчислення реальної статистики туристів.

– Якщо вважати туристами тих, хто приїжджає до своїх знайомих, родичів, то вийдуть якраз цифри, які називали (підконтрольні Росії – ред.) чиновники. Але росіяни рахують туристів не так, як у Європі. Вони рахують не за ночівлями в готелях, а за перетинами адмінкордону. Зрозуміло, що таким чином можна нарахувати і 6, і 10 мільйонів, усіх назвавши туристами. Поки не буде адекватної статистики щодо проживання в готелях і в міні-готелях, це все треба ділити на два, а то і на три. Зараз розбивки щодо районів Криму немає, можна тільки гадати, куди їдуть люди. В Україні ще почали рахувати за допомогою мобільного зв'язку – за кількістю абонентів із інших регіонів. Але, знову ж таки, в Криму росіяни не використовують подібну методику. Взагалі півострів не повинен позиціонуватися тільки як пляжний курорт, так як конкурувати з Туреччиною за цим напрямком нереально. Це екскурсії, лікування та оздоровлення.