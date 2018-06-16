Відпочинок на Чорному морі: ціни українських курортів

Скільки коштує відпочити на узбережжі Чорного моря у 2018 році? Ми проаналізували, які ціни на проживання у високий сезон на деяких з українських курортах. До цієї суми сміливо можна додавати ще стільки ж, аби підрахувати ваші ймовірні витрати на відпочинок. Одразу зазначимо, що місто Одеса в підбірку не входить: там можна знайти варіанти на будь-який смак та гаманець, головне – на шахраїв не натрапити.

Маленькі міста, села та селища на Чорному морі після анексії Криму отримали неабияку популярність, у першу чергу, серед українців. Можливість заробити на туристах влітку намагаються не випустити корінні жителі приморських районів. Цього року ціни, порівняно з минулим, зросли приблизно на 10–15%.

Якщо в одних населених пунктах заробляють суто на курортних періодах, то в інших – це додатковий бонус, через який нерідко страждають місцеві: орендувати квартири за поміркованою ціною неможливо, тих, хто жив, – на літо виселяють, та й самі власники квартир готові виселитися, аби підзаробити.

До яких висот доберуться ціни на житло в українських курортах, Радіо Свобода взялося проаналізувати, спираючись на оголошення про оренду, якими зваблюють відпочивальників.

Затока, Кароліна-Бугаз (Одеська область)

Розташовані поруч два населені пункти поблизу Одеси приваблюють відпочивальників своїми довгими широкими пляжами із дрібним піском. Це курортні місця вже протягом багатьох років, тож тут широкий вибір готелів, санаторіїв, баз відпочинку, приватних котеджів та будинків відпочинку. Практично всі будови розташовані поблизу моря: різниця в тому, йти до води півхвилини чи 5–7 хвилин.

Тут можна знайти як дешеві варіанти відпочинку – від 100 гривень з людини і від 200 гривень за номер (але це лише на початку сезону), так ціни «преміум» – від тисячі гривень за номер і вище. В липні-серпні ціни на житло в 2–3 рази підвищуються.

Можна знайти номери у високий сезон вартістю до 800 гривень. Найдешевші номери – це кімнати фактично лише з ліжками та мінімальним меблюванням, туалети часто винесені на вулиці.

Проживання в апартаментах – від 800 гривень за добу. Люксові варіанти сягають сум до 5 тисяч гривень за добу, є можливість орендувати за таку суму окремий триповерховий будок, наприклад.

Варто зазначити, що класифікація житла на українських курортах не відповідає загальним стандартам туристичного бізнесу, тож «напівлюкс» – може означати лише наявність туалету та ванної кімнати в номері, в той же час як «стандарт»-номер може виявитися цілком комфортабельним із кондиціонером та іншими зручностями. Тож про все варто дізнаватись заздалегідь, уточнювати та зважати на відгуки та фото, які залишають відвідувачі готелів.

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Чорноморськ (Одеська область)

Це місто обласного значення, населення якого складає близько 60 тисяч. Чорноморськ є портовим містом і великим транспортним вузлом. Розташований за 20 кілометрів від Одеси. Хоча місто є промисловим, воно активно розвивається як курорт. Чорноморськ 8 років поспіль отримує міжнародну відзнаку «Блакитний прапор» за чисті пляжі. «Блакитний прапор» – це екологічний сертифікат, що видається пляжам країн Європи, Африки, Карибських островів, а також Нової Зеландії та Канади на підставі рішення незалежного міжнародного журі.

У місті розвинена інфраструктура і для дозвілля, розваг та відпочинку. Щодо оренди житла – вже зараз можна помітити, що найдешевші пропозиції заброньовані практично на все літо. Втім, добра новина: пропозицій багато, тож поки ще можна знайти житло по кишені.

Як і всюди – чим ближче до серпня, тим дорожче. Квартиру, яку зараз можна винайняти за 600 гривень на добу, в липні вартує 1200 гривень, наприклад. Якщо добре пошукати, то можна знайти і за 600 гривень протягом усього літа, втім, це житло, найімовірніше, буде віддалене від моря та без високого комфорту.

В середньому квартири на липень-серпень варіюються в діапазоні 1000–1300 гривень за день (звісно, є дорожче і дешевше, але більшість у таких межах).

Щодо готелів, то недалеко від моря із стандартними умовами за 7 ночей у середньому попросять від 8 до 10 тисяч гривень (це в липні) за номер.

Якщо дешевше, то можна зупинитись у міні-готелях із більш скромними умовами і сплатити за 7 ночей від 4,5 до 7 тисяч за номер.

Є варіант зупинитися на базах відпочинку. Це дерев’яні здебільшого будиночки неподалік моря. Тут такі зручності, як туалет і душ, – загального користування, умови більше нагадують кемпінгові. Але можна знайти варіанти як від 100 гривень на добу з людини, так і від 500 гривень за номер (харчування окремо).

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Южне (Одеська область)

Це молоде місто (всього 40 років) обласного значення із населенням близько 32 тисяч. Розташоване приблизно за 40 кілометрів від Одеси. Южне – промислове місто, поруч найбільший порт України – порт «Южний», низка хімічних та переробних підприємств.

Через своє вигідне розташування та великий пляж місто приваблює туристів. У Южному велику увагу приділяють добробутові та чистоті міста. Та от курортною інфраструктуру міста поки що навряд чи можна назвати. Зокрема, у високий сезон відчувається брак готелів, тож відпочивальники користуються переважно послугами місцевих мешканців, які пропонують квартири подобово.

Щодо готелів: знайти онлайн усю інформацію про номери та ціну на них – майже квест, не кажучи вже про бронювання в режимі онлайн. Зазвичай усі пропонують зв’язуватися телефоном та уточнювати.

Лише два готелі на час підготовки матеріалу були підключені до системи Booking.com – за тиждень відпочинку в липні в одному доведеться сплатити близько 6 тисяч гривень, в іншому – близько 9 тисяч гривень.

Один з центральних готелів пропонує такі ціни: від 1400 гривень до 5000 гривень за добу відпочинку з номера.

Щодо квартир: середня ціна у високий сезон від 800 гривень до 1300 гривень за добу.

Можна, звісно, знайти і дешевше, але таких пропозицій обмаль. Також поруч є кілька баз відпочинку (дерев’яні будиночки, туалети на вулиці, кемпінгові умови).

А от до Коблева звідси, до речі, як рукою сягнути.

Коблево (Миколаївська область)

Це село Миколаївської області, яке має ще і суто курортну зону із санаторіями, пансіонатами, базами відпочинку, готелями, аквапарком, ресторанами та нічними клубами, а що головне – величезним пляжем. Поруч розташований винний завод «Коблево».

Це один із найбільших курортів на узбережжі Чорного моря. Тут можна обрати собі житло на будь-який бюджет, насправді. Все буде залежати від вибагливості клієнта і орієнтації на комфорт.

На базах відпочинку можна знайти варіанти від 200 гривень з людини на день.

Якщо розглядати економ-варіанти, то в середньому номер може обійтися в діапазоні від 200 гривень до 600 гривень на добу.

А номери підвищеного комфорту та класу «Люкс» обійдуться від 800 гривень і до 3 000 гривень.

«Дикий» відпочинок у кемпінгу вартує від 60 гривень з людини на день.

За 10 кілометрів від Коблева розташована Рибаківка, із зовсім іншим характером відпочинку…

Рибаківка (Миколаївська область)

Це село Миколаївської області, в якому гарні пляжі, і сюди з’їжджаються поціновувачі тихого спокійного відпочинку, здебільшого родинного і без курортного ажіотажу.

Вздовж узбережжя простяглася соснова лісосмуга, а з берега відкривається вигляд на острів Березань, на який можна потрапити із екскурсією. Поруч розташоване сольове озеро Тузли.

Поки що в більшості випадків не вказується, що ціна на проживання змінюється залежно від дати на календарі. Принаймні, на сьогодні ще можна забронювати онлайн житло за цілком поміркованими цінами.

Можна знайти варіанти проживання від 60–70 гривень до 140 гривень з людини на добу.

Оренда квартири або будиночка на базі відпочинку обійдеться від 300 гривень до 350 гривень на добу.

Якщо є бажання винайняти кімнату, то є пропозиції від 100 гривень за добу.

За 3,5–5 тисяч гривень можна орендувати літній будиночок для всієї родини на тиждень у високий сезон.

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Залізний Порт (Херсонська область)

Це курортне село на півдні Херсонської області. Населення села складає близько 1,5 тисячі людей. Поруч розташований Чорноморський біосферний заповідник, один з найбільших в Україні.

Залізний порт вважається молодіжним курортом, переважно через те, що там багато нічних клубів, ресторанів, кафе, прокат мотоциклів, велосипедів, водних скутерів, є центр дайвінгу та аквапарк.

Найдешевший варіант відпочинку у приватних садибах на кшталт міні-хостелів: тут можна знайти варіанти в середньому від 70 гривень до 130 гривень.

В готелях вартість відпочинку, звісно, залежить від умов і рівня комфорту. Є в Залізному Порті і люксові готелі з басейнами, сауною та власними майданчиками для барбекю та відпочинку, а є зі стандартними умовами, без високого комфорту. Ціни варіюються від 250–400 гривень з людини за одне місце на день, а якщо йдеться про номери, то тут від 450 гривень до 1000 гривень на добу. Люксові варіанти – за 1000 гривень за номер на добу.

Квартири обійдуться в діапазоні від 600 гривень до 1400 гривень, знову ж таки залежно від вимог, розташування та дати.