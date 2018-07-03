Синій, жовтий, зелений: якого кольору прапори на кримських пляжах?

У червні традиційно завершилася робота журі з присвоєння пляжам світу «Блакитного прапора» ‒ екологічного сертифікату, який видається пляжам і маринам країн Європи, Африки, Карибських островів, а також Нової Зеландії та Канади на основі рішення про відповідність вимогам однойменної програми. Скільки пляжів на півострові пройшли класифікацію, якого кольору прапори на них встановлені й чому, а також що означають ці прапори, з'ясовували Крим.Реалії.

Найвищий екологічний показник в сезоні 2018 року присвоєний пляжам (без урахування марин і приватних суден): Іспанії ‒ 590 (2016-го ‒ 586, 2017-го ‒ 579), Греції ‒ 519 (2016-го ‒ 429, 2017-го ‒ 485), Туреччини ‒ 459 (2016-го ‒ 414, 2017-го ‒ 454).

14 пляжів України отримали сертифікат «Блакитний прапор» 2018 року: 6 ‒ у Києві на Дніпрі, 1 ‒ у Пущі Водиці, 5 ‒ на узбережжі Одеської області, 1 ‒ у Маріуполі, 1 ‒ у Криму (пляж Масандрівський).

Росія 2018 року довела відповідність семи пляжів вимогам сертифікату «Блакитний прапор»: 1 ‒ у Калінінградській області, 6 ‒ на території Краснодарського краю.

«Блакитний прапор» на пляжі Масандрівський у Ялті ‒ не самотній. На пляжах анексованого Криму російська влада передбачає встановлення «синіх», «жовтих» і «зелених» прапорів, в той час як правилами Міжнародної федерації порятунку на воді (ILS), членами якої є уповноважені організації України та Росії, передбачена окрема система оповіщення прапорами на пляжах. А міжнародною системою стандарту ISO ‒ і відповідні знаки.

Скільки пляжів у Криму?

2018 року на території Криму планувалося відкрити 449 пляжів. Про це повідомляло напередодні курортного сезону керівництво російського Міністерства курортів і туризму Криму.

Сьогодні відкриті для відпочивальників 393 прибережних території

«Кримські рятувальники обстежили й допустили до роботи майже всі заявлені орендарями пляжі, сьогодні відкриті для відпочивальників 393 прибережних території», ‒ цитує «РИА Крым» начальника відділу безпеки людей на водних об'єктах російського главку МНС у Криму Віталія Склярова.

Синій, жовтий, зелений

Класифікація ‒ це процедура оцінки відповідності вимогам категорії пляжів, присвоєння й підтвердження категорії. Вона встановлена «Порядком класифікації об'єктів туристичної індустрії, що включають готелі та інші засоби розміщення, гірськолижні траси та пляжі, що здійснюється акредитованими організаціями», який був затверджений наказом Міністерства культури Росії №1215 від 11 липня 2014 року.

Класифікація здійснюється за трьома категоріями. Вища категорія пляжів ‒ I, нижча ‒ III. Знаком категорії пляжу є прапор відповідного кольору. I категорії пляжу відповідає синій прапор, II категорії ‒ зелений, III категорії ‒ жовтий. Прапор вивішується при вході на пляж або в найбільш доступному для інформування відвідувачів місці.

Присвоєння категорій пляжів у Росії здійснюється організаціями, акредитованими в установленому порядку в державній Системі класифікації об'єктів туристичної індустрії. Термін дії посвідчення про присвоєння категорії ‒ три роки.

Добровільно чи примусово?

Класифікація об'єктів туристичної індустрії здійснюється в добровільному порядку, йдеться в п. 3 «Порядку класифікації об'єктів туристичної індустрії, що включають готелі та інші засоби розміщення, гірськолижні траси та пляжі, що здійснюється акредитованими організаціями». Однак, відповідно до російського федерального закону (ФЗ) «Про внесення змін до ФЗ «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації» і Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення з метою вдосконалення правового регулювання надання готельних послуг та класифікації об'єктів туристичної індустрії», з липня 2019 року набуває чинності стаття про адміністративні порушення, якою передбачена відповідальність за надання готельних послуг без присвоєння готелю певної категорії.

Кримські володарі заповітних прапорів

На території півострова синій прапор (перша категорія) майорить на 8 пляжах:

Друга категорія (зелений прапор) присвоєна одному пляжу в Криму ‒ пляж ТОВ «Акватехноспорт» (Алушта).

Хто ти, класифікатор?

Акредитовані організації, які здійснили експертизу об'єктів в анексованому Криму в межах процесу класифікації, всі ‒ з сусіднього російського Краснодара: непублічне акціонерне товариство «Курорт експертиза», автономна некомерційна організація «Центр експертизи та якості «Курорт-консалтинг», товариство з обмеженою відповідальністю «Центр сертифікації, класифікації та контролю якості». Орган із акредитації ‒ Міністерство курортів, туризму й олімпійської спадщини Краснодарського краю.

Кримські пляжі розглядаються нуворишами як ласий шматок для експлуатації російським бізнесом

«Дивно, що акредитованими класифікаторами для пляжів Криму стали організації з Краснодара. Це говорить про те, що в сусідній Росії прагнуть всіма силами замкнути сфери кримської життя на власний материк. І, звичайно, кримські пляжі розглядаються нуворишами як ласий шматок для експлуатації російським бізнесом», ‒ вважає заступник керівника київської громадської організації «Екологічна ініціатива» та національний координатор програми «Блакитний прапор» в Україні Модест Алєєв.

«Підсумки засідання міжнародного журі з присвоєння «Блакитних прапорів» пляжам у Росії та Україні цього року вчергове показали, що там дотримуються міжнародного права та підтримують територіальну цілісність нашої країни. Крим розглядають винятково як територію України. Тому завдяки ініціативі України знову майорить «Блакитний прапор» над пляжем Масандрівським у Ялті. І російська, і кримська влада заплуталися самі й заплутали відпочивальників на пляжах анексованого Криму. Адже міжнародною системою вже передбачені прапори синього (пурпурового), жовтого та зеленого кольору. Ці прапори означають не те, що придумали в Росії. Пурпуровий (синій) ‒ присутність у воді небезпечної живності, жовтий ‒ небезпека середнього рівня, купання поодинці заборонене, зелений ‒ купання безпечне», ‒ робить висновок Модест Алєєв.

Пляжі, які отримали «Блакитний прапор», вносяться Міжнародною туристичною організацією до списку місць, рекомендованих для відвідування. Відпочивальники та відпускники в усьому світі керуються наявністю чи відсутністю «Блакитного прапора» при виборі місця відпочинку.

Масандрівський пляж був одним із перших, чию екологічну якість представила Україну на міжнародному рівні, й першим українським пляжем, відзначеним «Блакитним прапором» 2010 року. Цей сертифікат був підтверджений у 2016, 2017 і 2018 роках.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».