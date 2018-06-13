Перевершили Туреччину: скільки коштує відпочинок на пляжах окупованого Криму

В окупованому Росією українському Криму – в розпалі купальний сезон. Кореспонденти Крим.Реалії побували на кримських пляжах і зібрали інформацію про те, що пропонується туристам. У скільки обійдеться кримське море та сонце відпочивальникам, читайте в нашому матеріалі.

Підготовка кримських пляжів до курортного сезону цього року вже традиційно супроводжувалася проблемами. У регіонах постійно спалахували скандали, пов'язані з тим, що вже після приїзду на півострів відпочивальників пляжні території залишалися засміченими та без інфраструктури.

До початку купального сезону кореспонденти Крим.Реалії перевірили доступність відомих пляжів півострова. Ми з'ясували, що безкоштовно відпочити біля моря можна не скрізь. За це доведеться заплатити в середньому 100-200 рублів (офіційний курс НБУ: 100 російських рублів – 41,84 гривні) на день – залежно від регіону та послуг, які відпочивальники захочуть отримати на пляжах.

Ялтинська засмага за 450 рублів

Найвищі ціни за вхід на пляжі традиційно в Ялті. Наприклад, на місцевому пляжі «Дельфін» оренда шезлонга коштує 200 рублів на день. Стільки ж потрібно викласти за користування парасолькою. Забронювати місце на пляжі можна за 50 рублів. Разом за можливість гарантовано відпочити біля моря потрібно викласти 450 рублів за день.

Ще вищі розцінки на Масандрівському пляжі Ялти. Він вважається одним з найчистіших у Криму. Тут є безкоштовні роздягальні, душ і туалет. А ось оренда шезлонгів обійдеться в 300 рублів на день, парасольок ‒ у 100 рублів.​

Східне узбережжя: 150 рублів і платний туалет

У Коктебелі засмагати та купатися дешевше. Там вартість оренди шезлонгів і парасольок на пляжах становить 100-150 рублів на день.

Така сама ситуація, за нашими спостереженнями, ‒ у Феодосії та Курортному. Але не скрізь можна знайти безкоштовні пляжні туалети. За право скористатися ними доведеться заплатити 15-20 рублів.

«У Феодосії ми помітили атракціон для туристів ‒ надувний «банан». Проїхатися на ньому морем упродовж 15 хвилин пропонують за 200 рублів. Подібних розваг на східному узбережжі ми більше не бачили», ‒ повідомляють кореспонденти Крим.Реалії.

«Яка ціна є, за такою й продаються»

Окрема індустрія в Криму ‒ комерційні пляжі. За вхід доведеться заплатити від 100 рублів до 1 тисячі. Такі розцінки, наприклад, на пляжі «Buddha Beach» у Піщаному на Західному узбережжі Криму. Жінок запрошують сюди за 500 рублів на день, а чоловіків ‒ за 1 тисячу рублів.

До того ж, кожен відпочивальник має внести 200 рублів депозиту за пропускний браслет, який потім повертається власнику. У вартість вхідного квитка входять рушники, кошики для зберігання одягу та паркування транспорту.

Ще один відомий платний пляж Криму ‒ «Лазурний берег» в Євпаторії ‒ приймає відпочивальників за 30 рублів на день. Безкоштовно користуватися ним можуть діти до 7 років.

«У вартість квитка входять: душ, туалет, кабінки для переодягання, тіньові навіси, робота рятувальників, місця для куріння, Wi-Fi та захист від медуз», ‒ повідомляють в адміністрації пляжу.

Проте користування шезлонгами та парасольками на цьому пляжі пропонують оплатити окремо: 150 рублів на день ‒ за шезлонг і 50 рублів ‒ за матрац до нього, а також 400 рублів ‒ за пляжну парасольку.

Оренда парасольок і шезлонгів на багатьох кримських пляжах виявилася дорожчою, ніж у Туреччині. У п'ятизіркових турецьких готелях користування пляжними предметами оцінюють максимум у 2 долари (приблизно 52 гривні, або 120 рублів) на день, а в багатьох вони й зовсім безкоштовні.

Орендар бере в оренду пляж, йому потрібно витрати покрити та ще й заробити. Від цього всі розцінки

Голова громадської організації «Курортний Крим» Олександр Бурдонов пояснює, що через оренду шезлонгів і парасольок власники пляжів намагаються покрити витрати на утримання взятих в оренду територій.

«Вся економіка впирається в те, що орендар бере в оренду пляж, йому потрібно багато всього на цьому пляжі зробити. Відповідно, йому потрібно витрати покрити та ще й заробити. Від цього всі розцінки. Хто може сказати, яка ціна на шезлонги та парасольки має бути? Яка є, за такою й продаються. Пропозиція підкріплена попитом», ‒ говорить він.

На думку Бурдонова, подібні платні послуги на пляжах не можна вважати проблемою для туристів доти, поки їхнє користування залишатиметься добровільним. Поки що ж у тих, хто не бажає переплачувати, є альтернатива ‒ засмагати поруч із шезлонгами та парасольками на піску або гальці.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Міністерство закордонних справ України раніше опублікувало «порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» і неодноразово застерігало від незаконних поїздок на півострів.