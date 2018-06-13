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13 Червень 2018, Київ 14:57
Фотогалереї

«Засушлива» Правда: степове кримське село у надзвичайному стані – фото

Село Правда – типова кримська глибинка. До Сімферополя звідси близько 110 кілометрів, до райцентру Первомайське напряму не більше п'яти. З 4 червня Правда, як і весь район, офіційно живе в режимі надзвичайної ситуації природного характеру. Його в зв'язку з безперервною посухою для чотирьох степових районів півострова своїм розпорядженням запровадив підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксенов (Аксьонов). Режим НС дозволить, перш за все, місцевим сільськогосподарському виробничому кооперативу (СПК) «Правда» розраховувати на урядові компенсації.
Через посушливу погоду господарство повністю втратило 75% врожаю пшениці, збиток склав близько 10 млн рублів (понад 4 млн. гривень). Значні втрати «Правда» понесе і в озимому ячмені, збір якого почався 5 червня. «Ситуація катастрофічна. Схожа посуха у нас була і в 2008, і в 2012 роках. Але тоді виручала дніпровська вода», – сказав кореспонденту Крим.Реалії головний агроном господарства Павло Талалов.

Зупинка &laquo;Правда&raquo;.&nbsp; Відразу за нею на кілометри тягнеться бетонний жолоб, по якому раніше на поля подавалася вода з Північно-Кримського каналу
1 Зупинка «Правда».  Відразу за нею на кілометри тягнеться бетонний жолоб, по якому раніше на поля подавалася вода з Північно-Кримського каналу
Тепер жолоби пересохли
2 Тепер жолоби пересохли
Тепер же по підземних трубах воду качають виключно з артезіанських свердловин
3 Тепер же по підземних трубах воду качають виключно з артезіанських свердловин
А далі подається в поле на дощувальну установку &laquo;Бауер&raquo;.&nbsp; Але через такий полив, визнають фахівці &laquo;Правди&raquo;, врожайність овочевих культур за останні роки впала в 2-3 рази.&nbsp; Ґрунт потребує обов&#39;язкового гіпсування
4 А далі подається в поле на дощувальну установку «Бауер».  Але через такий полив, визнають фахівці «Правди», врожайність овочевих культур за останні роки впала в 2-3 рази.  Ґрунт потребує обов'язкового гіпсування
Одне з постраждалих від посухи пшеничних полів &laquo;Правди&raquo;.&nbsp; Вціліло 240 гектарів, повністю загинуло &ndash; 760
5 Одне з постраждалих від посухи пшеничних полів «Правди».  Вціліло 240 гектарів, повністю загинуло – 760
Колосся озимого ячменю так і не набрало потрібної кондиції. Його збирання в &laquo;Правді&raquo; вже почалося
6 Колосся озимого ячменю так і не набрало потрібної кондиції. Його збирання в «Правді» вже почалося
Земля на кукурудзяному полі потріскалася від спеки. За всю весну дощ у Правді падав тричі
7 Земля на кукурудзяному полі потріскалася від спеки. За всю весну дощ у Правді падав тричі
Кукурудзу намагаються врятувати поливом зі свердловин.&nbsp; Після висихання на поверхні ґрунту залишається сіруватий сольовий наліт
8 Кукурудзу намагаються врятувати поливом зі свердловин.  Після висихання на поверхні ґрунту залишається сіруватий сольовий наліт
Встиг набратися сили у кооперативі лише рапс
9 Встиг набратися сили у кооперативі лише рапс
Потріскана земля просить вологи
10 Потріскана земля просить вологи
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