«Засушлива» Правда: степове кримське село у надзвичайному стані – фото

Село Правда – типова кримська глибинка. До Сімферополя звідси близько 110 кілометрів, до райцентру Первомайське напряму не більше п'яти. З 4 червня Правда, як і весь район, офіційно живе в режимі надзвичайної ситуації природного характеру. Його в зв'язку з безперервною посухою для чотирьох степових районів півострова своїм розпорядженням запровадив підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксенов (Аксьонов). Режим НС дозволить, перш за все, місцевим сільськогосподарському виробничому кооперативу (СПК) «Правда» розраховувати на урядові компенсації.

Через посушливу погоду господарство повністю втратило 75% врожаю пшениці, збиток склав близько 10 млн рублів (понад 4 млн. гривень). Значні втрати «Правда» понесе і в озимому ячмені, збір якого почався 5 червня. «Ситуація катастрофічна. Схожа посуха у нас була і в 2008, і в 2012 роках. Але тоді виручала дніпровська вода», – сказав кореспонденту Крим.Реалії головний агроном господарства Павло Талалов.